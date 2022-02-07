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Двое жителей Иглинского района Башкирии погибли при пожаре в одноэтажном доме

Двое жителей Иглинского района Башкирии погибли при пожаре в одноэтажном доме

08:53, 07 фев 2022

Фрагменты их тел обнаружили спасатели в ходе тушения пожара.

В Башкирии в селе Улу-Теляк Иглинского района в ночь на 7 февраля сгорел одноэтажный дом, об этом сообщили в МЧС по республике.

Сообщается, что в результате пожара была повреждена кровля дома по всей площади двухквартирного дома, в ходе тушения спасатели обнаружили фрагменты тел двух погибших. На данный момент устанавливаются их личности. На место прибыли экстренные службы, в том числе МЧС России.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Мелеузовском районе при пожаре погибли двое мужчин. Известно, что горел бревенчатый дом, а тела погибших удалось обнаружить только после ликвидации пожара.

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Источник: mkset.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия пожар
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