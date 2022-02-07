В Башкирии водитель «Лады Нива» сбил 11-летнего мальчика
11:19, 07 фев 2022
В ГИБДД по Уфе сообщили, что в субботу, 5 февраля, в столице после ДТП попал в больницу 11-летний мальчик. По предварительным данным, на него наехала «Лада Нива».
По информации ведомства, ЧП произошло 7 февраля на улице Кандринской, напротив дома №35. 38-летний водитель «Лады Нивы» сбил ребенка, который выбежал на проезжую часть.
В результате ДТП его сразу же госпитализировали в больницу. О состоянии ничего не известно.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Уфе
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