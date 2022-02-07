Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель «Лады Нива» сбил 11-летнего мальчика

В Башкирии водитель «Лады Нива» сбил 11-летнего мальчика

11:19, 07 фев 2022

В ГИБДД по Уфе сообщили, что в субботу, 5 февраля, в столице после ДТП попал в больницу 11-летний мальчик. По предварительным данным, на него наехала «Лада Нива».

По информации ведомства, ЧП произошло 7 февраля на улице Кандринской, напротив дома №35. 38-летний водитель «Лады Нивы» сбил ребенка, который выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП его сразу же госпитализировали в больницу.  О состоянии ничего не известно.  

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: