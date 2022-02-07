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В Башкирии пропал 35-летний житель Учалов Азат Гарипов

В Башкирии пропал 35-летний житель Учалов Азат Гарипов

16:59, 07 фев 2022

В Учалах ищут пропавшего 35-летнего Азата Гарипова. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

С 19 января его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы коричневые, глаза карие.

Одежда: темно-зеленая дубленка, синие штаны, черные кроссовки, коричнего-оранжевая шапка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ЛизаАлерт РБ
Теги: Учалинский район происшествия поиск
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