В Башкирии пропал 35-летний житель Учалов Азат Гарипов
16:59, 07 фев 2022
В Учалах ищут пропавшего 35-летнего Азата Гарипова. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».
С 19 января его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы коричневые, глаза карие.
Одежда: темно-зеленая дубленка, синие штаны, черные кроссовки, коричнего-оранжевая шапка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ЛизаАлерт РБ
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