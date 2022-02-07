В Башкирии пропал 35-летний житель Учалов Азат Гарипов

16:59, 07 фев 2022

В Учалах ищут пропавшего 35-летнего Азата Гарипова. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».



С 19 января его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы коричневые, глаза карие.



Одежда: темно-зеленая дубленка, синие штаны, черные кроссовки, коричнего-оранжевая шапка.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.



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Фото: ЛизаАлерт РБ