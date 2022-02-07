В Удмуртии в автомобиле обнаружили тела двух жителей Башкирии

17:06, 07 фев 2022

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих мужчин в припаркованном автомобиле на территории Ярского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.







По предварительным данным, погибшие 36-летние мужчины являются жителями Башкирии, на автомобиле «Газель» они следовали через Удмуртию в направлении Кировской области с коммерческим грузом. Вечером 5 февраля мужчины поужинали в придорожном кафе в Ярском районе. На следующий день владелец заведения сообщил в правоохранительные органы о том, что автомобиль в течение суток припаркован у кафе с работающим двигателем. Прибывшие на место следователи обнаружили в автомобиле тела двоих мужчин.

«При осмотре места происшествия телесные повреждения на них не обнаружены, имелся запах выхлопных газов, отравление которыми, предположительно, и явилось причиной смерти мужчин», — говорится в сообщении.



В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.





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