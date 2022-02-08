В Туймазинском районе Башкирии столкнулись две легковушки, пострадал пассажир

09:26, 08 фев 2022

Авария в Башкирии произошла около полудня в Туймазинском районе.



На 17 км автодороги Туймазы-Серафимовский-Нижнетроицкий-Усман-Ташлы столкнулись "Datsun on-DO" под управлением 45-летней жительницы Туймазинского района и "Renault Fluence", за рулём которого находился 35-летний мужчина.







В результате аварии 48-летний пассажир "Datsun" госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ