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В Башкирии 10-летняя девочка упала с 8-го этажа

В Башкирии 10-летняя девочка упала с 8-го этажа

13:09, 08 фев 2022

Управление гражданской защиты в Уфе сообщает, что сегодня, 8 февраля, утром в Калининском районе на Кольцевой, 204 упала с 8-го этажа 10-летняя девочка. По информации спасателей, она осталась жива. 

В ведомстве сообщили со ссылкой на маму ребенка, что они вместе собирались идти на улицу. Девочка неважно себя почувствовала и вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Она стояла у открытого окна, почувствовала головокружение и вывалилась. 

Уточняется, что жизнь ребенка спас сугроб под окном. В настоящий момент девочка госпитализирована в больницу. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГЗ Уфы
Теги: происшествия Уфа Уфа
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