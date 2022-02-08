В Башкирии пропала молодая девушка из Нефтекамска Кристина Наумова

13:48, 08 фев 2022

В Нефтекамске пятый день разыскивают 20-летнюю Кристину Наумову. Вечером 3 февраля девушка ушла к подруге, с тех пор ее никто не видел.







«По словам всех знакомых в Нефтекамске, ни с одной подругой в тот день она не виделась. Кристина ушла без телефона. Сначала мы подумали, что она его забыла. А когда посмотрели, увидели, что она всё – контакты, сообщения – стерла. На связь она больше не выходила», – рассказала ГорОбзор.ру мама Кристины Ирина Наумова.



После пропажи Кристины с родственниками связались ее коллеги. Они рассказали необычную подробность того дня: напарница с ними странно попрощалась.

«До этого она рассталась с парнем. 3-4 дня Кристина просто сидела и молчала, вообще ничего не говорила. Поэтому когда она сказала, что хочется увидеться с подругой, мы подумали, что Кристина развеется. В мыслях ничего не было. А телефон мы обнаружили дома только утром», – вспоминает Ирина Наумова.





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Фото: соцсети