В Башкирии задержали четверых подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве

18:04, 08 фев 2022

Пару дней назад толпа подъехала к дому знакомого, начали требовать денег, но дверь им никто не открыл. Тогда парни пролезли в квартиру через балкон, избили должника, требуя 50к. Такой суммы не оказалось, и взамен они украли телефон. Мужчину же связали, довезли до гаражей и заперли там.







Стерлитамаковец самостоятельно освободился, вскрыл замок, сбежал и позвонил в полицию. Похитителей нашли, скоро им изберут меру пресечения.



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