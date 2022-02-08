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В Башкирии судебные приставы разыскивают 47-летнего Марата Рахимова

В Башкирии судебные приставы разыскивают 47-летнего Марата Рахимова

18:26, 08 фев 2022

Судебные приставы Башкирии разыскивают 47-летнего Марата Рахимова. По решению суда, мужчина должен отписать часть квартиры своему ребенку.

Как сообщили в УФССП России по РБ, сейчас Рахимов уклоняется от явки в управление. За неисполнение требований, мужчину привлекли к административной ответственности.

Предположительно, Марат Рахимов может скрываться в Сочи.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями  о  местонахождении данного гражданина, просят сообщить по телефонам: 8 (965) 922-19-97 и 8 (347) 273-56-40.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии задержали четверых подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УФССП по РБ
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