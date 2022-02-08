В Башкирии водитель "Лады Приоры" врезался в автобус с вахтовиками
19:19, 08 фев 2022
Сегодня, 8 февраля, около 18:00 часов вечера в Благовещенском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
По имеющимся данным, водитель "Лады Приоры", двигаясь со стороны Благовещенска в направлении Уфы, допустил касательное столкновение с дорожным ограждением и последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым автобусом "НефАЗ".
В результате ДТП водитель "Приоры" от полученных травм скончался. Его пассажир, мужчина, госпитализирован. Известно, что в салоне автобуса находились 8 пассажиров, никто из них не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства уточняются.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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