В Башкирии в сгоревшем авто обнаружили тело мужчины

09:24, 09 фев 2022

Тело 34-летнего мужчины найдено в сгоревшем утром 9 февраля автомобиле на улице Нагорной в селе Чесноковка Уфимского района, сообщает МЧС по Башкирии.



Сообщение о пожаре поступило в 07:24. На место происшествия выезжали экстренные службы. По приезду специалисты увидели, что горит автомобиль «Лада Приора». В ходе тушения и был о найдено тело.







На месте работает следственно-оперативная группа.



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