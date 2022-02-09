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В Башкирии в сгоревшем авто обнаружили тело мужчины

В Башкирии в сгоревшем авто обнаружили тело мужчины

09:24, 09 фев 2022

Тело 34-летнего мужчины найдено в сгоревшем утром 9 февраля автомобиле на улице Нагорной в селе Чесноковка Уфимского района, сообщает МЧС по Башкирии.

Сообщение о пожаре поступило в 07:24. На место происшествия выезжали экстренные службы. По приезду специалисты увидели, что горит автомобиль «Лада Приора». В ходе тушения и был о найдено тело.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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