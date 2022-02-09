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В Башкирии водитель автобуса наехал на женщину

В Башкирии водитель автобуса наехал на женщину

12:30, 09 фев 2022

ДТП в Уфе произошло сегодня, 9 февраля, около 7 часов 25 минут на остановке общественного транспорта "75 школа".

29-летний  мужчина, управляя автобусом "НефАЗ", следовавший по маршруту №69 «ДК УМПО-микрорайон Белореченский», при посадке в салон автобуса допустил наезд на 33-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход госпитализирована. Известно, что в салоне автобуса находились 15 человек, из них никто  не пострадал. По факту произошедшего начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП
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