В Башкирии водитель автобуса наехал на женщину
12:30, 09 фев 2022
ДТП в Уфе произошло сегодня, 9 февраля, около 7 часов 25 минут на остановке общественного транспорта "75 школа".
29-летний мужчина, управляя автобусом "НефАЗ", следовавший по маршруту №69 «ДК УМПО-микрорайон Белореченский», при посадке в салон автобуса допустил наезд на 33-летнюю женщину.
В результате ДТП пешеход госпитализирована. Известно, что в салоне автобуса находились 15 человек, из них никто не пострадал. По факту произошедшего начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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