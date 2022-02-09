В Башкирии пропал 28-летний житель Ишимбая Ильшат Сагадиев
15:39, 09 фев 2022
Волонтеры поискового отряда «Отклик» сообщили, что в Ишимбае пропал 28-летний Ильшат Сагадиев. По предоставленной информации, он ушел из дома 9 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост – 176 см, среднее телосложение, короткие темные волосы, карие глаза.
Был одет: черная вязаная шапка, темно-синяя куртка, джинсы синего цвета, коричневые ботинки.
Поисковики также уточнили, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Если кому-то что-то известно о местонахождении Сагадиева, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 89871060601 или 02
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: «Отклик»
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