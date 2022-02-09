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В Кармаскалинском районе Башкирии на поминках зарезали отца умершего парня

В Кармаскалинском районе Башкирии на поминках зарезали отца умершего парня

20:08, 09 фев 2022

Следком Башкирии сообщил, что в Кармаскалинском районе республики обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 68-летнего местного жителя. В ведомстве уточнили, что преступление произошло 3 февраля 2022 года.

По информации ведомства, тело убитого 68-летнего мужчины нашли на следующий день – 4 февраля. Предварительно установлено, что убийство произошло на поминках, так как у жертвы недавно скончался сын. 

Всего на застолье было три человека, в какой-то момент один из них уснул, остались только потерпевший и обвиняемый. Двое мужчин повздорили, и тогда фигурант уголовного дела ударил своего обидчика ножом, а после отправился спать.

Тело обнаружили уже на следующее утро. Изначально обвиняемый отрицал свою причастность, заявив, что тоже спал всю ночь. Однако опрос свидетелей доказал обратное. В настоящий момент мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Кармаскалинский район происшествия криминал
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