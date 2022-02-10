В Дюртюлинском районе Башкирии при пожаре в жилом доме пострадала пожилая женщина
08:50, 10 фев 2022
В МЧС по Башкирии вечером 9 февраля поступило сообщение о том, что в селе Учпили Дюртюлинского района на улице Молодёжной горит дом.
На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России и добровольной пожарной команды Учпилинского сельсовета. Установлено, что огнём повреждено домашнее имущество в квартире двухквартирного жилого дома.
«Пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадала 68-летняя женщина. Ее увезли в реанимационное отделение Дюртюлинской центральной районной больницы. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России», - сообщили в пресс-службе ведомства.