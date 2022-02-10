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В Дюртюлинском районе Башкирии при пожаре в жилом доме пострадала пожилая женщина

В Дюртюлинском районе Башкирии при пожаре в жилом доме пострадала пожилая женщина

08:50, 10 фев 2022

В МЧС по Башкирии вечером 9 февраля поступило сообщение о том, что в селе Учпили Дюртюлинского района на улице Молодёжной горит дом.

На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России и добровольной пожарной команды Учпилинского сельсовета. Установлено, что огнём повреждено домашнее имущество в квартире двухквартирного жилого дома.

«Пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадала 68-летняя женщина. Ее увезли в реанимационное отделение Дюртюлинской центральной районной больницы. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия пожар
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