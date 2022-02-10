В Башкирии из-за пожара в гостинице эвакуировали 100 человек

08:58, 10 фев 2022

В гостинице «Азимут» в Уфе произошел пожар, сообщило МЧС Башкирии. Как рассказали в ведомстве, сегодня ночью, 10 февраля, из здания эвакуировали более 100 человек.







Сообщение поступило после часа ночи. Пожарные выехали на проспект Октября, 81, где расположена гостиница. Как выяснилось, возгорание произошло в подвале здания.



— Очаг локализован в течение 10 минут, еще через 5 минут открытое горение было ликвидировано. Погибших и травмированных нет. Из здания эвакуированы 104 человека, детей нет, — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.



В ведомстве отметили, что в ликвидации происшествия участвовали 61 человек.

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Фото: МЧС по РБ