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Вахтовик из Башкирии пропал в тысячах километрах от дома

Вахтовик из Башкирии пропал в тысячах километрах от дома

19:49, 10 фев 2022

Родственники 32-летнего вахтовика Арслана Талипова бьют тревогу: молодой человек уехал на заработки в Сургут и пропал после ссоры с приятелем. В последний раз вахтовика видели 29 ноября 2021 года, и после этого от него не поступало больше никаких известий.

- Вообще сам Арслан прописан в Казани, но живет в Башкирии у родственников. В июле они вместе с приятелем уехали в Сургут на заработки. 29 ноября он поссорился с приятелем, после чего собрался и ушел. И больше его никто не видел. Приятель говорит, что через 2 недели от него пришла какая-то странная смс, но что там было – сказать точно не может. Мы уже обратились и в полицию, и к поисковикам. Опросили всех, кто работал с Арсланом, прочесали весь Сургут, но все бесполезно. Мы очень переживаем, так как раньше он никогда не пропадал без предупреждения. От беспокойства я даже попала в больницу на нервной почве, не знаю уже, что и думать, - делится сестра пропавшего Юлия Трошкина.

Родные Арслана Талипова очень переживают, что он мог попасть в неприятную ситуацию. По их словам, в Сургуте нередки случаи, когда приезжих вахтовиков забирают в подпольное рабство и используют их как бесплатную рабочую силу.

Приметы: рост 175 см, телосложение среднее, темно-русые волосы, карие глаза.

Особые приметы: татуировки на пальцах 198, вместо 9 – звезда.

Был одет: неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении молодого мужчины, просьба сообщить в полицию, поисковикам по номеру 8(800)700-54-52 или сестре Юлии по номеру 8(902)2681989.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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