Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии второклассник упал в колодец

В Башкирии второклассник упал в колодец

07:55, 11 фев 2022

Вечером, 10 февраля, в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщили о том, что в населенном пункте Шамонино Уфимского района на улице Российская ребенок упал в колодец. За помощью обратилась неравнодушная гражданка. 

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, это был мальчик, ученик 2 класса. Глубина колодца 1,5 метра. Ребенка достали его друзья до приезда спасателей.

- Мальчик самостоятельно убежал домой, откуда его увезли в больницу для дальнейшего осмотра, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в в гостинице «Азимут» в Уфе произошел пожар, сообщило МЧС Башкирии. Как рассказали в ведомстве, сегодня ночью, 10 февраля, из здания эвакуировали более 100 человек.

Читайте также: 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: