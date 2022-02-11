В Башкирии второклассник упал в колодец

07:55, 11 фев 2022

Вечером, 10 февраля, в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщили о том, что в населенном пункте Шамонино Уфимского района на улице Российская ребенок упал в колодец. За помощью обратилась неравнодушная гражданка.







Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, это был мальчик, ученик 2 класса. Глубина колодца 1,5 метра. Ребенка достали его друзья до приезда спасателей.



- Мальчик самостоятельно убежал домой, откуда его увезли в больницу для дальнейшего осмотра, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в в гостинице «Азимут» в Уфе произошел пожар, сообщило МЧС Башкирии. Как рассказали в ведомстве, сегодня ночью, 10 февраля, из здания эвакуировали более 100 человек.

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Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС