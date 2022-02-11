В Башкирии во время пожара в квартире погиб мужчина
08:48, 11 фев 2022
В МЧС по Башкирии утром 11 февраля поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Северной в городе Октябрьском.
На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Пожар оперативно ликвидировали.
«Огнём повреждено домашнее имущество на площади 2 кв. м. В ходе тушения пожара в квартире обнаружен мужчина без признаков жизни, чуть позже бригадой скорой помощи, к сожалению, констатирована смерть мужчины. Его личность устанавливается», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в деревне Аделькино Белебеевского района Башкирии сгорел жилой бревенчатый дом. В ходе тушения обнаружили тело мужчины. Чуть позже нашли еще одного погибшего. Их личность сейчас устанавливается.