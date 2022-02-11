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В Башкирии во время пожара в квартире погиб мужчина

В Башкирии во время пожара в квартире погиб мужчина

08:48, 11 фев 2022

В МЧС по Башкирии утром 11 февраля поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Северной в городе Октябрьском.

На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Пожар оперативно ликвидировали.

«Огнём повреждено домашнее имущество на площади 2 кв. м. В ходе тушения пожара в квартире обнаружен мужчина без признаков жизни, чуть позже бригадой скорой помощи, к сожалению, констатирована смерть мужчины. Его личность устанавливается», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в деревне Аделькино Белебеевского района Башкирии сгорел жилой бревенчатый дом. В ходе тушения обнаружили тело мужчины. Чуть позже нашли еще одного погибшего. Их личность сейчас устанавливается.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия Октябрьский пожар
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