Массовая авария в Буздякском районе Башкирии: столкнулись "Mitsubishi L200" и две "Лады Ларгус"
10:36, 11 фев 2022
В шестом часу вечера в Буздякском районе на 1358 км автодороги М-5 «Урал» зарегистрировано ДТП с тремя транспортными средствами.
По имеющимся данным , столкнулись "Mitsubishi L200" и встречная "Лада Ларгус", после чего иномарка сталкивается со второй попутной "Ладой Ларгус".
В результате аварии 23-летний водитель первого "Ларгуса", а также его 26-летняя пассажирка госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии погиб водитель "Лады Гранта", столкнувшись со "Skoda Octavia".
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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