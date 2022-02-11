Массовая авария в Буздякском районе Башкирии: столкнулись "Mitsubishi L200" и две "Лады Ларгус"

10:36, 11 фев 2022

В шестом часу вечера в Буздякском районе на 1358 км автодороги М-5 «Урал» зарегистрировано ДТП с тремя транспортными средствами.







По имеющимся данным , столкнулись "Mitsubishi L200" и встречная "Лада Ларгус", после чего иномарка сталкивается со второй попутной "Ладой Ларгус".



В результате аварии 23-летний водитель первого "Ларгуса", а также его 26-летняя пассажирка госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии погиб водитель "Лады Гранта", столкнувшись со "Skoda Octavia".

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ