В Башкирии в аварию с ВАЗ-2114 попал школьный автобус
10:45, 11 фев 2022
Сегодня около девяти часов утра в Кармаскалинском районе на 28 км а/д Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса.
По имеющимся данным столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 22-летней жительницы Чишминского района и школьный автобус "ПАЗ", за рулем которого находился 47-летний мужчина.
Транспортные средства получили механические повреждения. Известно, что в салоне автобуса не было пассажиров. По данному факту начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в шестом часу вечера в Буздякском районе на 1358 км автодороги М-5 «Урал» зарегистрировано ДТП с тремя транспортными средствами.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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