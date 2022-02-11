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В Башкирии в аварию с ВАЗ-2114 попал школьный автобус

В Башкирии в аварию с ВАЗ-2114 попал школьный автобус

10:45, 11 фев 2022

Сегодня около девяти часов утра в Кармаскалинском районе на 28 км а/д Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма  зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса.

По имеющимся данным столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 22-летней жительницы Чишминского района и школьный автобус "ПАЗ", за рулем которого находился 47-летний мужчина.

Транспортные средства получили механические повреждения. Известно, что в салоне автобуса не было пассажиров. По данному факту начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что в шестом часу вечера в Буздякском районе на 1358 км автодороги М-5 «Урал» зарегистрировано  ДТП  с тремя транспортными средствами.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
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