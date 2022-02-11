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В Башкирии при столкновении Nissan Bluebird и LADA Priora один человек погиб, двое пострадали

В Башкирии при столкновении Nissan Bluebird и LADA Priora один человек погиб, двое пострадали

15:16, 11 фев 2022

Сегодня, 11 февраля, в Караидельском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.

Авария произошла около 13:00 часов на 89 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. По имеющейся информации, столкнулись "Nissan Bluebird" и встречная "Лада Приора".

В результате ДТП водитель "Приоры" от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась пассажирке "Лады" и водителю "Nissan". На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось о том, что сегодня около девяти часов утра в Кармаскалинском районе на 28 км а/д Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма  зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Караидельский район происшествия аварии
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