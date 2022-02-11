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В Башкирии пропала жительница Нефтекамска Лиана Зайнуллина

В Башкирии пропала жительница Нефтекамска Лиана Зайнуллина

16:06, 11 фев 2022

В Нефтекамске ищут без вести пропавшую Лиану Зайнуллину. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», 9 февраля женщина вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.

Одежда: неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.

Ранее сообщалось о том, что вахтовик из Башкирии пропал в тысячах километрах от дома. Молодой человек уехал на заработки в Сургут и пропал после ссоры с приятелем. В последний раз вахтовика видели 29 ноября 2021 года, и после этого от него не поступало больше никаких известий.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ЛизаАлерт РБ
Теги: Нефтекамск происшествия поиск
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