В Башкирии пропала жительница Нефтекамска Лиана Зайнуллина
16:06, 11 фев 2022
В Нефтекамске ищут без вести пропавшую Лиану Зайнуллину. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», 9 февраля женщина вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.
Одежда: неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.
Ранее сообщалось о том, что вахтовик из Башкирии пропал в тысячах километрах от дома. Молодой человек уехал на заработки в Сургут и пропал после ссоры с приятелем. В последний раз вахтовика видели 29 ноября 2021 года, и после этого от него не поступало больше никаких известий.