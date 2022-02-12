В Башкирии во время пожара в деревянном доме скончалась 74-летняя женщина

09:48, 12 фев 2022

Несчастный случай произошел вчера, 11 февраля, ночью в Дюртюлях, на улице Советской. На место были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России.







По прибытии было установлено, что происходит открытое горение веранды и внутренних стен в одноэтажном бревенчатом доме. Первым действием пожарных на месте стало оказание помощи 74-летней женщине, которая самостоятельно эвакуировалась из дома до их прибытия.



«После вызова скорой помощи пострадавшая почувствовала недомогание. К сожалению, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть женщины», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Ранее сообщалось о том, что в МЧС по Башкирии утром 11 февраля поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Северной в городе Октябрьском.



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Фото: МЧС по РБ