В Абзелиловском районе Башкирии во время пожара обгорел мужчина
10:07, 12 фев 2022
В Башкирии зафиксирован очередной пожар. Подробности сообщили в Главном управление МЧС России по Республике Башкортостан.
Сообщение о пожаре в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, по улице Кизильская поступило 11 февраля в 22.32.
На место незамедлительно выехали специалисты 61 пожарно-спасательной части 28 пожарно-спасательного отряда в составе двух единиц техники и пяти человек личного состава и добровольной пожарной команды Халиловского сельсовета.
Как оказалось, горит жилой бревенчатый дом 5х8 метров.
Пламя удалось ликвидировать в 00.45. В результате пожара пострадал мужчина 1962 года рождения. По информации врачей, у мужчины ожоги различной степени тяжести, он госпитализирован в хирургическое отделение Аскаровской ЦРБ. Погибших нет.