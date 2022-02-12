В Абзелиловском районе Башкирии во время пожара обгорел мужчина

10:07, 12 фев 2022

В Башкирии зафиксирован очередной пожар. Подробности сообщили в Главном управление МЧС России по Республике Башкортостан.



Сообщение о пожаре в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, по улице Кизильская поступило 11 февраля в 22.32.







На место незамедлительно выехали специалисты 61 пожарно-спасательной части 28 пожарно-спасательного отряда в составе двух единиц техники и пяти человек личного состава и добровольной пожарной команды Халиловского сельсовета.



Как оказалось, горит жилой бревенчатый дом 5х8 метров.

Пламя удалось ликвидировать в 00.45. В результате пожара пострадал мужчина 1962 года рождения. По информации врачей, у мужчины ожоги различной степени тяжести, он госпитализирован в хирургическое отделение Аскаровской ЦРБ. Погибших нет.





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Фото: МЧС по РБ