Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе столкнулись 2 легковушки, пострадали 3 человека

В Уфе столкнулись 2 легковушки, пострадали 3 человека

11:56, 12 фев 2022

Авария произошла вчера, 11 февраля, в Уфе 33-летний мужчина за рулем «Skoda Octavia», следуя по улице М.Жукова в сторону улицы С.Богородская, столкнулся с движущейся во встречном направлении «Renault Logan» под управлением 31-летнего уфимца.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя и 37-летняя пассажирка «Skoda», которые с различными травмами обратились в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.

«Установлено, что водитель «Renault» осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом такси, при этом, не имея специального разрешения на осуществление указанного вида деятельности.

За данное правонарушение в отношении него составлен административный материал по ст. 14.1 ч.2 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Башкирии женщина с 13-летней дочкой пострадали в массовом ДТП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина с 13-летней дочкой пострадали в массовом ДТП
В Башкирии водитель "Renault Logan" столкнулся со встречным внедорожником
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Renault Logan" столкнулся со встречным внедорожником
В Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti"
В Башкирии столкнулись две попутные иномарки, пострадал водитель
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись две попутные иномарки, пострадал водитель
В Уфе женщина за рулем авто въехала в электроопору, пострадали двое
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина за рулем авто въехала в электроопору, пострадали двое
Массовая авария: на улице Цюрупы столкнулись 3 автомобиля
Происшествия в Башкирии
Массовая авария: на улице Цюрупы столкнулись 3 автомобиля
Авария в Дюртюлинском районе: столкнулись Skoda Rapid и Renault Duster, погибла пассажирка
Происшествия в Башкирии
Авария в Дюртюлинском районе: столкнулись Skoda Rapid и Renault Duster, погибла пассажирка
В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадал 19-летний водитель
Происшествия в Башкирии
В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадал 19-летний водитель


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: