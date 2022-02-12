В Уфе столкнулись 2 легковушки, пострадали 3 человека

11:56, 12 фев 2022

Авария произошла вчера, 11 февраля, в Уфе 33-летний мужчина за рулем «Skoda Octavia», следуя по улице М.Жукова в сторону улицы С.Богородская, столкнулся с движущейся во встречном направлении «Renault Logan» под управлением 31-летнего уфимца.







В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя и 37-летняя пассажирка «Skoda», которые с различными травмами обратились в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.



«Установлено, что водитель «Renault» осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом такси, при этом, не имея специального разрешения на осуществление указанного вида деятельности.

За данное правонарушение в отношении него составлен административный материал по ст. 14.1 ч.2 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.





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Фото: ГИБДД по РБ