В Мишкинском районе Башкирии произошла жуткая смертельная авария
13:53, 12 фев 2022
Смертельное ДТП В Башкирии произошло сегодня, 12 февраля, в Мишкинском районе.
Авария произошла на 17 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. По имеющимся данным, столкнулись "Renault Fluence " и грузовик "MAN". В результате ДТП водитель "Renault" от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что 11 февраля, в Уфе 33-летний мужчина за рулем «Skoda Octavia», следуя по улице М.Жукова в сторону улицы С.Богородская, столкнулся с движущейся во встречном направлении «Renault Logan» под управлением 31-летнего уфимца.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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