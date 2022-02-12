В Башкирии загорелся салон красоты
14:53, 12 фев 2022
На улице Революционной, 57 в Уфе в помещении салона красоты произошел пожар. Сообщение об этом поступило в 13:51 в МЧС по РБ.
На место оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы. Они установили, что площадь пожара 10 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать. Погибших и травмированных нет.
Сейчас проводится обследование вышерасположенных этажей. Причина пожара устанавливается.
На место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии во время пожара обгорел мужчина.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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