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В Башкирии загорелся салон красоты

В Башкирии загорелся салон красоты

14:53, 12 фев 2022

На улице Революционной, 57 в Уфе в помещении салона красоты произошел пожар. Сообщение об этом поступило в 13:51 в МЧС по РБ.

На место оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы. Они установили, что площадь пожара 10 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать. Погибших и травмированных нет.

Сейчас проводится обследование вышерасположенных этажей. Причина пожара устанавливается.

На место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии во время пожара обгорел мужчина. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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