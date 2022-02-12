Смертельная авария в Дюртюлинском районе Башкирии, один погиб, двое пострадали
16:28, 12 фев 2022
Сегодня, 12 февраля, в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
Авария произошла на 4 км автодороги Асяново-Семилетка. По имеющимся данным, столкнулись "Chevrolet Lanos" и "Богдан-2110". В результате ДТП водитель "Богдана" от полученных травм скончался. Также в аварии пострадали пассажир "десятки" и водитель "Chevrolet", они с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Подробности произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП В Башкирии произошедшем сегодня, 12 февраля, в Мишкинском районе.
Читайте также:
- В Уфе столкнулись 2 легковушки, пострадали 3 человека
- Смертельная авария в Иглинском районе Башкирии: столкнулись внедорожник и фура
- В Башкирии при столкновении Nissan Bluebird и LADA Priora один человек погиб, двое пострадали
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo", погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель "Лада Ларгус", столкнувшись со встречной иномаркой
Происшествия в Башкирии
Авария в Кармаскалинском районе: погиб водитель "Chevrolet Aveo", опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе Башкирии погиб водитель, столкнувшись со встречным грузовиком
Происшествия в Башкирии
Авария в Баймакском районе Башкирии: водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с грузовиком
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошла авария, в которой пострадали два водителя
Происшествия в Башкирии
Авария в Дюртюлинском районе: 9 мая в столкновении двух авто погибли два человека
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель