Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Смертельная авария в Дюртюлинском районе Башкирии, один погиб, двое пострадали

Смертельная авария в Дюртюлинском районе Башкирии, один погиб, двое пострадали

16:28, 12 фев 2022

Сегодня, 12 февраля, в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.

Авария произошла на 4 км автодороги Асяново-Семилетка. По имеющимся данным,  столкнулись "Chevrolet Lanos" и "Богдан-2110". В результате ДТП водитель "Богдана" от полученных травм скончался. Также в аварии пострадали пассажир "десятки" и водитель "Chevrolet", они с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП В Башкирии произошедшем сегодня, 12 февраля, в Мишкинском районе.

Читайте также: 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия ДТП
Читайте также

В Башкирии столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo", погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo", погиб водитель
В Башкирии погиб водитель "Лада Ларгус", столкнувшись со встречной иномаркой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель "Лада Ларгус", столкнувшись со встречной иномаркой
Авария в Кармаскалинском районе: погиб водитель "Chevrolet Aveo", опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Кармаскалинском районе: погиб водитель "Chevrolet Aveo", опрокинувшись в кювет
В Дюртюлинском районе Башкирии погиб водитель, столкнувшись со встречным грузовиком
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе Башкирии погиб водитель, столкнувшись со встречным грузовиком
Авария в Баймакском районе Башкирии: водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с грузовиком
Происшествия в Башкирии
Авария в Баймакском районе Башкирии: водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с грузовиком
В Башкирии произошла авария, в которой пострадали два водителя
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошла авария, в которой пострадали два водителя
Авария в Дюртюлинском районе: 9 мая в столкновении двух авто погибли два человека
Происшествия в Башкирии
Авария в Дюртюлинском районе: 9 мая в столкновении двух авто погибли два человека
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: