Смертельная авария в Дюртюлинском районе Башкирии, один погиб, двое пострадали

16:28, 12 фев 2022

Сегодня, 12 февраля, в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.







Авария произошла на 4 км автодороги Асяново-Семилетка. По имеющимся данным, столкнулись "Chevrolet Lanos" и "Богдан-2110". В результате ДТП водитель "Богдана" от полученных травм скончался. Также в аварии пострадали пассажир "десятки" и водитель "Chevrolet", они с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.



Подробности произошедшего уточняются.



Ранее сообщалось о смертельном ДТП В Башкирии произошедшем сегодня, 12 февраля, в Мишкинском районе.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ