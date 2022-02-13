Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На Кубани задержали троих уроженцев Башкирии, заманивавших в свою машину ребенка

На Кубани задержали троих уроженцев Башкирии, заманивавших в свою машину ребенка

09:54, 13 фев 2022

Накануне в Краснодаре в полицию обратилась мама школьника, которая заявила, что ее ребенка «подманивали» и приглашали в свою машину трое молодых людей. В тот день ребенок пришел в магазин, а парни стали «зазывать» его, предлагая купить ему чипсы и лимонад. Мальчик убежал из магазина, пришел домой и рассказал о произошедшем матери.

Как пишет «КП-Кубань», полицейские нашли и задержали подозрительных парней. Ими оказались уроженцы Башкирии в возрасте от 21 до 24 лет. Они переехали в Краснодарский край полгода назад и, по их словам, в настоящее время работают интернет-дизайнерами. Полицейским они рассказали, что в тот момент были попросту пьяны и не собирались вредить ребенку.

Сейчас все обстоятельства инцидента изучают сотрудники МВД по Краснодарскому краю. Стражи порядка дадут правовую оценку действиям парней и примут соответствующе решение, сообщает «КП-Кубань».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
Читайте также

В Башкирии двое парней сожгли угнанную машину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии двое парней сожгли угнанную машину
В Уфе задержали молодых фальшивомонетчиков
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали молодых фальшивомонетчиков
Житель Белебея на угнанной машине приехал в гости к друзьям
Происшествия в Башкирии
Житель Белебея на угнанной машине приехал в гости к друзьям
В Уфе 21-летний парень ограбил беременную от него восьмиклассницу
Происшествия в Башкирии
В Уфе 21-летний парень ограбил беременную от него восьмиклассницу
В Уфе полицейские пострадали от нападения двух молодых людей
Происшествия в Башкирии
В Уфе полицейские пострадали от нападения двух молодых людей
В Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали подростков в момент угона авто
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали подростков в момент угона авто
В Янаульском районе два приятеля украли продукты из магазина
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе два приятеля украли продукты из магазина
Уфимец, желая увидеть дочь, пришел в школу с ножом
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
Уфимец, желая увидеть дочь, пришел в школу с ножом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: