На Кубани задержали троих уроженцев Башкирии, заманивавших в свою машину ребенка

09:54, 13 фев 2022

Накануне в Краснодаре в полицию обратилась мама школьника, которая заявила, что ее ребенка «подманивали» и приглашали в свою машину трое молодых людей. В тот день ребенок пришел в магазин, а парни стали «зазывать» его, предлагая купить ему чипсы и лимонад. Мальчик убежал из магазина, пришел домой и рассказал о произошедшем матери.







Как пишет «КП-Кубань», полицейские нашли и задержали подозрительных парней. Ими оказались уроженцы Башкирии в возрасте от 21 до 24 лет. Они переехали в Краснодарский край полгода назад и, по их словам, в настоящее время работают интернет-дизайнерами. Полицейским они рассказали, что в тот момент были попросту пьяны и не собирались вредить ребенку.

Сейчас все обстоятельства инцидента изучают сотрудники МВД по Краснодарскому краю. Стражи порядка дадут правовую оценку действиям парней и примут соответствующе решение, сообщает «КП-Кубань».





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