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В Башкирии двое несовершеннолетних жестоко избили и обокрали пожилого мужчину

В Башкирии двое несовершеннолетних жестоко избили и обокрали пожилого мужчину

13:22, 13 фев 2022

Пресс-служба Дюртюлинского суда сообщила, что 11 февраля продлили срок ареста двум несовершеннолетним детям, которые совершили «особо тяжкое преступление против личности».

Жертвой преступников стал пожилой человек, которого они жестоко избили и обокрали. Уточняется, что на этот поступок они решились ради покупки алкогольных напитков. Чтобы совершить задуманное, они залезли в дом к своей жертве и покалечили его.

В настоящий момент суд принял решение оставить их под арестом на 30 дней, а всего – до 5 месяцев 28 суток.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани задержали троих уроженцев Башкирии, заманивавших в свою машину ребенка. Мальчик пришел в магазин, а парни стали «зазывать» его, предлагая купить ему чипсы и лимонад. Мальчик убежал из магазина, пришел домой и рассказал о произошедшем матери.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Дюртюлинский район происшествия криминал
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