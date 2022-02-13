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В Башкирии похоронили погибшую в аварии молодую девушку

В Башкирии похоронили погибшую в аварии молодую девушку

19:16, 13 фев 2022

Сегодня, 13 февраля, в деревне Мрясимово Караидельского района похоронили молодую женщину. 32-летняя Ляйсян Г. погибла накануне в страшной аварии в Мишкинском районе.

В ГИБДД передавали, что ДТП произошло около полудня на 17 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Ляйсян в тот момент, со слов близких, ехала из Уфы в Караидель, когда ей на встречу попался грузовик MAN. Девушка скончалась от полученных травм сразу же на месте происшествия.

– Мишкинская трасса, все было разбросано. Лесовоз улетел, погибла девушка из Караидели, – делился своими впечатлениями очевидец события.

Знакомые погибшей рассказали, что совсем недавно ее родители потеряли первого ребенка. После смерти Ляйсян теперь у них не осталось никого. В окружении девушки отмечают, что она очень добрая, любила праздники и своих друзей.

– Красивая, добрая, молодая. Как жизнь несправедлива. Пусть земля тебе, Лесечка, будет пухом. Девочка моя ты, всегда со мной, люблю тебя безумно, – скорбят ее друзья.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: со страниц Ляйсян в Инстаграм
Теги: Караидельский район происшествия ДТП
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