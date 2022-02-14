В Башкирии пропал 10-летний мальчик

08:38, 14 фев 2022

В столице Башкирии с 13 февраля ищут пропавшего без вести 10-летнего мальчика. Арсений Идиятуллин ушёл из дома, по предварительным данным, на прогулку, и не вернулся.







Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, русые волосы, карие глаза.



Одежда: Синяя куртка с узорами, чёрные трико, чёрные кроссовки на белой подошве, серая шапка.



Всех, кто видел или знает местонахождение мальчика, просят позвонить в полицию или по телефону «Лизы Алерт» 8 800 700 54 52.



Ранее сообщалось о том, что Родственники 32-летнего вахтовика Арслана Талипова бьют тревогу: молодой человек уехал на заработки в Сургут и пропал после ссоры с приятелем. В последний раз вахтовика видели 29 ноября 2021 года, и после этого от него не поступало больше никаких известий.

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Фото: Лиза Алерт