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В Башкирии пропал 10-летний мальчик

В Башкирии пропал 10-летний мальчик

08:38, 14 фев 2022

В столице Башкирии с 13 февраля ищут пропавшего без вести 10-летнего мальчика. Арсений Идиятуллин ушёл из дома, по предварительным данным, на прогулку, и не вернулся.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, русые волосы, карие глаза.

Одежда: Синяя куртка с узорами, чёрные трико, чёрные кроссовки на белой подошве, серая шапка.

Всех, кто видел или знает местонахождение мальчика, просят позвонить в полицию или по телефону «Лизы Алерт» 8 800 700 54 52.

Ранее сообщалось о том, что Родственники 32-летнего вахтовика Арслана Талипова бьют тревогу: молодой человек уехал на заработки в Сургут и пропал после ссоры с приятелем. В последний раз вахтовика видели 29 ноября 2021 года, и после этого от него не поступало больше никаких известий.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Лиза Алерт
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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