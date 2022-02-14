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В Зианчуринском районе Башкирии в аварии пострадали дети

В Зианчуринском районе Башкирии в аварии пострадали дети

10:17, 14 фев 2022

ДТП в Башкирии произошло в девятом часу вечера в Зианчуринском районе.

На 237 км автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись "Hyundai Accent" под управлением 24-летнего уфимца и встречная "Лада Гранта", за рулём которой находился 34-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира "Лады",  дети в возрасте 10 и 8 лет, получили травмы различной степени тяжести. Также медицинская помощь потребовалась 24-летней пассажирке "Hyundai". Стоит отметить, что дети находились в детских удерживающих устройствах и это спасло их от тяжелых травм.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Зианчуринский район происшествия ДТП
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