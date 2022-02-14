В Зианчуринском районе Башкирии в аварии пострадали дети
10:17, 14 фев 2022
ДТП в Башкирии произошло в девятом часу вечера в Зианчуринском районе.
На 237 км автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись "Hyundai Accent" под управлением 24-летнего уфимца и встречная "Лада Гранта", за рулём которой находился 34-летний мужчина.
В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира "Лады", дети в возрасте 10 и 8 лет, получили травмы различной степени тяжести. Также медицинская помощь потребовалась 24-летней пассажирке "Hyundai". Стоит отметить, что дети находились в детских удерживающих устройствах и это спасло их от тяжелых травм.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
Читайте также:
- Смертельная авария в Дюртюлинском районе Башкирии, один погиб, двое пострадали
- В Мишкинском районе Башкирии произошла жуткая смертельная авария
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе Башкирии столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погиб водитель и пострадала пассажирка
Происшествия в Башкирии
Авария в Белорецке: водитель мопеда погиб, столкнувшись со встречной "Лада Веста"
Происшествия в Башкирии
В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель "Daewoo Nexia" врезался во встречный УАЗ Патриот
Происшествия в Башкирии
Авария в Туймазах: пьяный водитель ВАЗ-2114 столкнулся со встречной "Ладой Гранта"
Происшествия в Башкирии
Авария в Архангельском районе: столкнулись "Лада Приора" и встречная "Mitsubishi Lancer"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в трех авариях погибли четыре человека
Происшествия в Башкирии
Авария в Белорецком районе: столкнулись «Хендай Солярис» и встречная «Лада Гранта»