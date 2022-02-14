Житель Аургазинского района Башкирии в приступе ревности ударил ножом своего приятеля

17:51, 14 фев 2022

66-летний житель Аургазинского района Башкирии ударил ножом своего 60-летнего приятеля. Сообщение об этом поступило в МВД по РБ, сообщили в пресс-службе ведомства.







На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники обнаружили подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения. Он наносил тяжкие телесные повреждения своему товарищу. Также мужчина начал громко высказывать в адрес полицейских оскорбления, сопровождая их нецензурными выражениями.



По предварительным данным, поводом для конфликта между мужчинами стала ревность. Подозреваемый взял кухонный нож и ударил им своего друга. Потерпевший смог самостоятельно выбраться в подъезд. Там его заметил сосед, который позвонил в скорую и вызвал полицейских.

На подозреваемого заведут уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также по факту оскорбления представителя власти. Материалы дела передадут в Следком.





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Фото: Следком Башкирии