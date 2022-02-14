В Стерлитамакском районе Башкирии столкнулись грузовой поезд и "КамАЗ"
18:07, 14 фев 2022
Сегодня, 14 февраля, в Стерлитамакском районе зарегистрировано ДТП с участием грузового поезда.
Авария произошла на 168 км перегона Аллагуват-Салават пикет №2, близ с. Васильевка. По имеющимся данным, столкнулись грузовой поезд и "КамАЗ". В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение на месте происшествия восстановлено. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе в аварии автомобилей пострадали два молодых парня.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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