В Стерлитамакском районе Башкирии столкнулись грузовой поезд и "КамАЗ"

18:07, 14 фев 2022

Сегодня, 14 февраля, в Стерлитамакском районе зарегистрировано ДТП с участием грузового поезда.



Авария произошла на 168 км перегона Аллагуват-Салават пикет №2, близ с. Васильевка. По имеющимся данным, столкнулись грузовой поезд и "КамАЗ". В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.







На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение на месте происшествия восстановлено. Обстоятельства произошедшего уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в аварии автомобилей пострадали два молодых парня.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ