В столице Башкирии при пожаре в строительном вагончике погиб человек
08:55, 15 фев 2022
Накануне в 23:56 в МЧС по РБ поступило сообщение о пожаре на улице Коммунистическая, 78 в Уфе.
Как рассказали в ведомстве, на территории строящегося дома горел строительный вагончик, размерами 2х5 метра. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшего. Его личность устанавливается.
Сейчас выясняется причина пожара.
Ранее сообщалось о том, что на улице Революционной, 57 в Уфе в помещении салона красоты произошел пожар. Сообщение об этом поступило в 13:51 в МЧС по РБ.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС
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