В столице Башкирии при пожаре в строительном вагончике погиб человек

08:55, 15 фев 2022

Накануне в 23:56 в МЧС по РБ поступило сообщение о пожаре на улице Коммунистическая, 78 в Уфе.



Как рассказали в ведомстве, на территории строящегося дома горел строительный вагончик, размерами 2х5 метра. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшего. Его личность устанавливается.



Сейчас выясняется причина пожара.







Ранее сообщалось о том, что на улице Революционной, 57 в Уфе в помещении салона красоты произошел пожар. Сообщение об этом поступило в 13:51 в МЧС по РБ.



Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС