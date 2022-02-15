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В столице Башкирии при пожаре в строительном вагончике погиб человек

В столице Башкирии при пожаре в строительном вагончике погиб человек

08:55, 15 фев 2022

Накануне в 23:56 в МЧС по РБ поступило сообщение о пожаре на улице Коммунистическая, 78 в Уфе.

Как рассказали в ведомстве, на территории строящегося дома горел строительный вагончик, размерами 2х5 метра. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшего. Его личность устанавливается.

Сейчас выясняется причина пожара.

Ранее сообщалось о том, что на улице Революционной, 57 в Уфе в помещении салона красоты произошел пожар. Сообщение об этом поступило в 13:51 в МЧС по РБ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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