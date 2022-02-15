В Благовещенском районе Башкирии в аварии погиб 62-летний мужчина

09:27, 15 фев 2022

В шестом часу вечера в Благовещенском районе на ул. Придорожная с. Тугай столкнулись "Лада Гранта" и попутный "Chevrolet Niva"



В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний водитель "Лады", житель Уфимского района, скончался до приезда скорой медицинской помощи. По предварительным данным, причиной ДТП могло послужить ухудшение состояния здоровья водителя. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены обстоятельства произошедшего.







Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии столкнулись грузовой поезд и "КамАЗ".



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ