Стало известно, как пропавший мальчик из Уфы оказался в 139 километрах от дома

10:40, 15 фев 2022

Стало известно, как пропавший мальчик из Уфы оказался в Салаватском районе. Подробностями загадочной пропажи 11-летнего Арсения поделился накануне, 14 февраля, член Совета по правам человека при главе Башкирии Виль Тухватуллин.







По его словам, Арсений вышел из дома в 14:00 погулять 13 февраля, а после зашел в один из компьютерных клубов.



— А когда вдоволь наигрался, захотел есть. Вышел на улицу и увидел благоприятную на вид женщину, которая ждала такси. Интуиция мальчишку не обманула: когда он попросил у нее 50 рублей на еду, та пожалела голодного сорванца и предложила поехать к ней домой. Он с радостью согласился, отчего было не покататься на машине? — написал Тухватуллин.



Однако, как отметил член СПЧ, мальчик даже не поинтересовался, куда они едут.





— Оказалось в Салаватский район в деревню Ташаулово. Там сердобольная хозяйка от души накормила, напоила симпатичного найденыша, уложила спать, — рассказал Тухватуллин.



Член СПЧ добавил, что найти Арсения смогли сотрудники полиции, которые вычислили место нахождения ребенка по камерам видеонаблюдения. Утром к 37-летней женщине, приютившей мальчика, нагрянули оперативники.

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— Резюме этой истории: если к вам подошел ребенок и попросил помощи, самое благоразумное — это отвести его в ближайший отдел полиции. В МВД республики пояснили, что инспекторам по делам несовершеннолетних еще предстоит выяснить подробности этого путешествия, а после проверки решить вопрос о привлечении родителей школьника к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, — подытожил Виль Тухватуллин.



