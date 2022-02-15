В Башкирии произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей

14:43, 15 фев 2022

Сегодня, 15 февраля, на Дёмском шоссе сегодня утром было затруднено движение. Там произошло ДТП с участием трёх машин. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



По предварительным данным, грузовой МАЗ перестраивался и две «легковушки», которые двигались в попутном направлении, попали в мертвую зону. Пострадавших нет.







Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии в аварии погиб 62-летний мужчина.



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Фото: УГИБДД МВД по РБ