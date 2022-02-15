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В центре Уфы от столкновения с «Рено Флюенс» опрокинулся автомобиль аварийной службы

В центре Уфы от столкновения с «Рено Флюенс» опрокинулся автомобиль аварийной службы

16:30, 15 фев 2022

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Уфе сегодня, 15 февраля, произошло столкновение легковушки с автомобилем бригады аварийной службы. Авария зарегистрирована на перекрестке улиц  Гоголя-Чернышевского.

По уточненной информации, ЧП произошло около 15:00 – столкнулись «Рено Флюенс» и «ГАЗель». От удара автомобиль аварийной бригады опрокинулся, сообщили в ведомстве.

Известно, что в результате ДТП  нет пострадавших и погибших. Подробности случившегося  уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что накануне около 18:00 в селе Тугай Благовещенского района Башкирии произошла смертельная авария

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП Уфа
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