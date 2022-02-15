В центре Уфы от столкновения с «Рено Флюенс» опрокинулся автомобиль аварийной службы

16:30, 15 фев 2022

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Уфе сегодня, 15 февраля, произошло столкновение легковушки с автомобилем бригады аварийной службы. Авария зарегистрирована на перекрестке улиц Гоголя-Чернышевского.







По уточненной информации, ЧП произошло около 15:00 – столкнулись «Рено Флюенс» и «ГАЗель». От удара автомобиль аварийной бригады опрокинулся, сообщили в ведомстве.



Известно, что в результате ДТП нет пострадавших и погибших. Подробности случившегося уточняются.



Ранее сообщалось о том, что накануне около 18:00 в селе Тугай Благовещенского района Башкирии произошла смертельная авария.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ