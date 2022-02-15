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В Башкирии бездомные собаки напали на двух подростков

В Башкирии бездомные собаки напали на двух подростков

19:14, 15 фев 2022

К счастью, оба ребенка не пострадали. Известно, что это не первые случаи нападения собак в Стерлитамаке, об этом сообщает МВД по республике.

В Стерлитамаке двое несовершеннолетних детей подверглись нападению бродячих собак в разное время. Инциденты произошли во дворе одного из домов улицы Проспекта Октября. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Установлено, что в первом случае собаки напали на девочку. К счастью, рядом оказалась ее мать и собак удалось отогнать. Второй раз нападение произошло на мальчика, ему удалось убежать от собак. Оба ребенка не пострадали, но позже стало известно, что это не первые случаи нападения животных на этой улице.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Следователи должны опросить всех свидетелей, детей, работников администрации и организации по отлову бродячих животных. После всех следственных действий будет установлена правовая оценка.

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Источник: mkset.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия
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