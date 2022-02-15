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В Уфе экипаж ДПС столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали два автоинспектора

В Уфе экипаж ДПС столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали два автоинспектора

21:43, 15 фев 2022

В Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса и машины ГИБДД. Как сообщили в ведомстве, при столкновении пострадали два сотрудника дорожно-патрульной службы.

ДТП случилось сегодня, 15 февраля, вечером на проспекте Октября возле Русдрамтеатра. Столкнулись НЕФАЗ «Башавтотранса» и полицейская Skoda Octavia.

— На месте работают экстренные службы, двоим сотрудникам понадобилась медицинская помощь. Выясняем, как случилась авария и кто виноват. Как разберемся, дадим информацию, — сообщили UFA1.RU в пресс-службе ГИБДД.

По словам очевидцев, пострадавшие патрульные — «лежачие», для их госпитализации понадобились носилки.

В «Башавтотрансе» рассказали, что их автобус двигался по маршруту №226. Представители компании также находятся на месте ДТП. Они заверили, что ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Управление гражданской защиты населения Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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