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В Башкирии пропал житель Уфы Василий Водопьянов

В Башкирии пропал житель Уфы Василий Водопьянов

08:57, 16 фев 2022

В Башкирии больше двух месяцев родственники не могут найти Василия Водопьянова. С 27 ноября 2021 года о местонахождении 28-летнего уфимца ничего неизвестно.

К поискам молодого мужчины присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По сообщению в группе поисковиков, разыскиваемый может находится в любом районе.

Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, русые короткие волосы, зелено-голубые глаза.

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, темно-синий джемпер, черные кроссовки, темно-синюю шапку.

Всем кто владеет информацией о Василии Водопьянове просьба обратится по номеру 122 или 8 (800) 700–54–52).

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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