В Башкирии водитель "Škoda Rapid"сбил 8-летнего ребёнка
09:39, 16 фев 2022
В одиннадцатом часу дня в столице республики напротив дома №7 по ул. Степана Кувыкина 48-летний уфимец, управляя "Škoda Rapid", допустил наезд на 8-летнего ребёнка.
В результате аварии первоклассник с ушибами доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой. Со слов водителя, ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.
По данному факту начато разбирательство. Уважаемые родители, не оставляйте своих детей без присмотра. Напоминайте им правила дорожного движения.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе экипаж ДПС столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали два автоинспектора.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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