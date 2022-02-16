Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель "Škoda Rapid"сбил 8-летнего ребёнка

В Башкирии водитель "Škoda Rapid"сбил 8-летнего ребёнка

09:39, 16 фев 2022

В одиннадцатом часу дня в столице республики напротив дома №7 по ул. Степана Кувыкина 48-летний уфимец, управляя "Škoda Rapid", допустил наезд на 8-летнего ребёнка.

В результате аварии первоклассник с ушибами доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой. Со слов водителя, ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

По данному факту начато разбирательство. Уважаемые родители, не оставляйте своих детей без присмотра. Напоминайте им правила дорожного движения.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе экипаж ДПС столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали два автоинспектора.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Башкирии в массовой аварии пострадал ребенок
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в массовой аварии пострадал ребенок
В Башкирии водитель "Renault Logan" столкнулся со встречным внедорожником
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Renault Logan" столкнулся со встречным внедорожником
В Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti"
В Башкирии водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил 53-летнего мужчину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил 53-летнего мужчину
ДТП в Уфе: под колеса автомобиля попал 53-летний пешеход
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: под колеса автомобиля попал 53-летний пешеход
В Башкирии водитель грузовика насмерть сбил пожилого пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель грузовика насмерть сбил пожилого пешехода
ДТП в Уфе: на светофоре водитель «Фольксваген Поло» сбил подростка
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: на светофоре водитель «Фольксваген Поло» сбил подростка
ДТП в Ишимбае: водитель "Renault Logan" насмерть сбил 10-летнего мальчика
Происшествия в Башкирии
ДТП в Ишимбае: водитель "Renault Logan" насмерть сбил 10-летнего мальчика


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: