В Башкирии пропал пожилой житель Салавата Гайса Бикбаев
09:44, 16 фев 2022
В городе Салавате ушел из дома и пропал пожилой человек. Родственники обратились за помощью в поисках дедушки к полицейским и волонтерам.
В волонтерской группе «Отклик» утром 16 февраля появилось сообщение о том, что 15 февраля вышел из дома и исчез 68-летний Гайса Бикбаев. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые, короткие волосы, карие глаза.
Был одет в черную шапку, темно-зеленую ветровку, синие джинсы, коричневые ботинки.
Отмечается, что разыскиваемый нуждается в медицинской помощи.
«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: 8-987-10-60-601 или 02», - обратились волонтеры к жителям республики.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: группа "Отклик", Vk
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