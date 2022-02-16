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В Башкирии пропал пожилой житель Салавата Гайса Бикбаев

В Башкирии пропал пожилой житель Салавата Гайса Бикбаев

09:44, 16 фев 2022

В городе Салавате ушел из дома и пропал пожилой человек. Родственники обратились за помощью в поисках дедушки к полицейским и волонтерам.

В волонтерской группе «Отклик» утром 16 февраля появилось сообщение о том, что 15 февраля вышел из дома и исчез 68-летний Гайса Бикбаев. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые, короткие волосы, карие глаза.

Был одет в черную шапку, темно-зеленую ветровку, синие джинсы, коричневые ботинки.

Отмечается, что разыскиваемый нуждается в медицинской помощи.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: 8-987-10-60-601 или 02», - обратились волонтеры к жителям республики.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: группа "Отклик", Vk
Теги: Салават происшествия поиск
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