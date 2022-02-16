В столице Башкирии загорелось здание автосервиса
17:40, 16 фев 2022
В Уфе загорелся автосервис. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в МЧС Башкирии.
По данным ведомства, в Орджоникидзевском районе на улице Дмитрия Донского, 10 загорелось одноэтажное шлакоблочное здание автосервиса Avto doc.
— В тушении от МЧС России задействовано 6 единиц техники и 25 человек. На тушение подано 2 ствола РСК-50 и 1 ствол на защиту соседних зданий, — рассказали в МЧС Башкирии.
Пожарные продолжают тушить здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
— В целях безопасности из соседних домов эвакуировано 5 человек, детей нет, — отметили в МЧС.
Ранее сообщалось о том, что в Аскинском районе Башкирии в пожаре заживо сгорела 71-летняя женщина.
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Источник:
ufa1.ru
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