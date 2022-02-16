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В Башкирии в собственном доме из-за пожара погиб 59-летний сельчанин

В Башкирии в собственном доме из-за пожара погиб 59-летний сельчанин

19:20, 16 фев 2022

Сегодня, 16 февраля, в жилом доме по улице Первомайской в селе Кармаскалы Стерлитамакского района произошел пожар в жилом доме.

На место направлены силы и средства МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС. По прибытии первого подразделения установлено, что пожар произошел в одноэтажном бревенчатом доме 8х10 м. Пожар потушен.

«К сожалению, в ходе тушения обнаружен погибший 60-летний мужчина», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Причина пожара устанавливается. Работает дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии загорелось здание автосервиса. В тушении от МЧС России задействовано 6 единиц техники и 25 человек. На тушение подано 2 ствола РСК-50 и 1 ствол на защиту соседних зданий.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Стерлитамакский район происшествия пожар
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