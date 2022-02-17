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Жительница Башкирии попалась на уловки "моряка из Дании" и лишилась больше 1 млн рублей

Жительница Башкирии попалась на уловки "моряка из Дании" и лишилась больше 1 млн рублей

08:10, 17 фев 2022

Жительница Белебеевского района потеряла более миллиона рублей и обратилась за помощью в полицию. Сотрудникам 48-летняя женщина рассказала, что познакомилась в социальных сетях с иностранцем по имени Остин Марк, он живет Великобритании и работает моряком в Дании. Женщину не удивляло, что мужчина прекрасно говорит на русском. Они переписывались, а после трех дней начали созваниваться и по видеосвязи.

В один день моряк заявил, что хочет прилететь в Россию. Однако на его пути было несколько препятствий. «Иностранец» якобы находился на судне в Дании и не мог причалить к берегу, так как это платно, а все его банковские счета заблокированы. У мужчины также не было и денег на путешествие.

Женщина, не сомневаясь, решила помочь возлюбленному. Она переводила на его счета по 100 и 200 тысяч рублей. Однако мужчину все равно не отпустили с работы. После женщина решила написать в компанию, в которой якобы работал «иностранец», и перевела деньги на счет организации.

Получив крупную сумму моряк наконец-то обрадовал местную жительницу. Он сообщил, что уже направляется в аэропорт и вернет ей всю сумму при встрече. Женщина начала ждать. Через пару дней ей позвонили сотрудники полиции и сообщили, что Остин Марк был задержан за попытку перевозки денег, а чтобы его отпустили нужно, заплатить за хорошего адвоката. К этому времени никаких накоплений у местной жительницы уже не было, и ей пришлось отказать. Телефон моряка стал недоступен, и женщина осознала, что это были мошенники. Она обратилась в полицию.

Жительница Белебея успела перевести на неизвестные счета 1 миллион 250 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело.

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Источник: www.proural.info
Теги: Белебеевский район происшествия
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