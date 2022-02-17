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В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"

В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"

09:08, 17 фев 2022

Авария в Башкирии произошла около 16 часов 20 минут в Иглинском районе.

На 1543 км автодороги М-5 «Урал»  столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault", после чего "Skoda" сталкивается со встречным грузовиком "Iveko".

В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний водитель кроссовера госпитализирован. По факту произошедшего начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Volkswagen Touareg столкнулся с попутной автомашиной скорой помощи.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия ДТП
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